Потепление и снег принесет атлантический циклон в Челябинскую область 21 декабря

Ветер ожидается слабым

Сегодня, 21 декабря, в Челябинской области ожидается снег. Температура по области будет варьироваться в пределах от −4 до −13°C, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

Показания термометров в Челябинске достигнут −6°C. Небольшой снег. Ветер преимущественно южный, до 4 метров в секунду.

Отметка на градуснике в Златоусте приблизится к −5°C. День выдастся снежным. Ветер юго-западный, слабый.

До −8°C ожидается в Миассе. Снег. Ветер южный, 2 метра в секунду.

Градусники в Трехгорном покажут около −4°C. Небольшой снег должен закончиться ближе к вечеру. Ветер юго-западный, до 4 метров в секунду.

Жителям Пласта синоптики прогнозируют небольшой снег и около −7°C. Ветер южного направления, до 5 метров в секунду.

В целом температура в регионе составит от −4 до −9°C, в низинах будет около −13°C. Облачно, небольшой снег, в отдельных районах умеренный. Гололед на дорогах сохранится. В утренние часы возможны туман и изморозь. Ветер южной четверти, от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.