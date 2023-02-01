Потепление до нуля градусов обещают синоптики в Челябинской области на 1 февраля

Погода в регионе будет ясной

Сегодня, 1 февраля, в Челябинской области ожидается потепление до нуля градусов. В отдельных районах будет заметно холоднее. В целом погода в регионе будет спокойной, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В утренние часы в Челябинске температура воздуха составит около −14°C, днем потеплеет до минус 3—5 градусов Цельсия. Переменная облачность, осадков не обещают. Ветер южного направления от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области утром синоптики прогнозируют около −14°C, в низинах будет холоднее. Днем столбики термометров поднимутся до 0°C, местами будет до −5°C, в низинах — до −12°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами изморозь. Ветер юго-западный, южный от 3 до 8 метров в секунду.