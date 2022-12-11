Потепление до нуля градусов, метели и гололед ожидаются в Челябинской области

На юге региона и в низинах будет холоднее

Новая неделя в Челябинской области начнется почти с нулевой температуры, метелей и гололеда. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в понедельник, 12 декабря, также ожидается порывистый ветер.

Предстоящей ночью в регионе столбики термометров покажут до минус 7—12 градусов, в южных районах будет значительно холоднее — до −19°C. Днем ожидается повышение температуры до минус 1—6°C, в низинах прогнозируют до −11°C. Погода будет облачной с прояснением, в северной половине региона пройдет небольшой снег, в горах до умеренного. Местами метели. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду.

В Челябинске 12 декабря будет пасмурно, пройдет слабый снег. В ночные часы температура воздуха составит от −10 до −12 градусов, днем потеплеет до минус 1—3 градусов. Ветер юго-западный, западный от 6 до 11 метров в секунду.