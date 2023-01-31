Потепление до нуля градусов и слабый ветер прогнозируют в Челябинской области

Предстоящей ночью местами в регионе похолодает до −20°C и ниже

В первый февральский день в Челябинской области будет теплая и преимущественно солнечная погода. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в ряде городов потеплеет почти до нуля градусов. Ветер ожидается слабый. Подробнее о погоде — в нашем материале.

В Челябинске в среду прогнозируют солнечный день, без осадков. Ночью температура воздуха опустится до минус 14—16 градусов, днем поднимется до 3—5 градусов со знаком минус. Ветер юго-западного направления от 3 до 8 метров в секунду.

В Магнитогорске синоптики обещают до −21°C ночью и до −10°C в дневные часы. Днем будет облачно с прояснениями, в остальные часы преимущественно ясно. Ветер южный до 2 метров в секунду.

В Миассе по сравнению с городом металлургов будет значительно теплее — ночью до −11°C и днем до −3°C. Ожидаются слабый ветер и переменная облачность.

В Озерске будет по-весеннему тепло, но пасмурно: ночью столбики термометров покажут около −6°C, днем потеплеет до −2°C.

В целом в Челябинской области предстоящей ночью синоптики прогнозируют минус 14—19 градусов, в низинах похолодает до −23°C. Днем температура воздуха поднимется до 0, −5°C, в низинах ожидается до −12°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков.