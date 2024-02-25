Потепление до нуля градусов и порывистый ветер ожидаются в Челябинской области

День будет солнечным

Сегодня, 25 февраля, в большинстве районов Челябинской области будет по-весеннему тепло: температура воздуха поднимется до нуля градусов. При этом местами сохранится умеренно морозная погода. Ветер будет преимущественно западным с порывами, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске сегодня днем температура воздуха поднимется до 0...−2 градусов. Утром будет пасмурно, днем прояснится. Ветер северо-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду.

В низинах синоптики обещают около −9 градусов. На остальной территории будет от 0 до −5 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду, в северной половине региона порывы до 13 метров в секунду.