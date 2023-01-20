Потепление до нуля градусов и гололед прогнозируют в Челябинской области

Ветер в регионе будет слабым

Сегодня, 20 января, в Челябинской области потеплеет до нуля градусов. В регионе сохранится солнечная и почти безветренная погода. Из-за ночных и дневных перепадов температур на дорогах ожидается гололед, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в утренние часы будет около −17°C, днем потеплеет до минус 3—5 градусов Цельсия. Переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинской области утром синоптики обещают около −14°C, местами, особенно в юго-западных районах региона, будет значительно холоднее. Днем столбики термометров поднимутся до 0°C, в низинах температура составит около −10°C, на юго-западе — около −18°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер западного направления от 2 до 7 метров в секунду.