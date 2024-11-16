Потепление до +5 градусов прогнозируют в Челябинской области 17 ноября

В отдельных районах сохранится слабый снег

В воскресенье, 17 ноября, в Челябинской области температура воздуха может подняться до +5°С. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, это на пять градусов выше среднемноголетних значений. Тепло на территорию региона по-прежнему поступает с Европейской территории России.

В Челябинске ночная температура составит около −3°С, дневная — от +1 до +3°С. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.

В Челябинской области столбики термометров предстоящей ночью опустятся от 0 до −5°С. Местами ожидается небольшой снег, на крайнем западе до умеренного. В отдельных районах не исключаются слабые метели. Днем отметка на градусниках достигнет 0...+5°С. Облачно с прояснениями, локально сохранятся небольшие осадки и слабые метели. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы могут достигать 15 метров в секунду.