Потепление до −4 градусов и сильный ветер ожидаются в Челябинской области 13 января

Ночью в регионе будет значительно холоднее

В пятницу, 13 января, в Челябинской области температура воздуха поднимется до −4 градусов, местами будет холоднее. Погода будет преимущественно солнечной, при этом в отдельных районах региона возможны метели. Также синоптики областного Гидрометеоцентра обещают сильный ветер.

Предстоящей ночью столбики термометров в регионе опустятся до 12—17 градусов со знаком минус, в горах и низинах похолодает до −22°C. Днем температура поднимется до минус 4—9 градусов Цельсия, в горах и низинах ожидается до −12°C. Переменная облачность, местами возможны метели. Ветер западный, юго-западный от 6 до 11 метров в секунду с порывами от 14 до 19 метров в секунду.

В Челябинске этой ночью синоптики прогнозируют от −14 до −16°C, днем температура установится в пределах от −5 до −7°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер западного направления от 6 до 11 метров в секунду.