Потепление до +3 градусов, снег с дождем и сильный ветер прогнозируют в Челябинской области

Штормовое предупреждение о непогоде в регионе снова продлено

Новая неделя в Челябинской области начнется со снега с дождем, метелей и плюсовой температуры. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, сильный ветер в регионе не стихнет, порывы будут достигать 17 метров в секунду. ЕДДС-112 Челябинска продлила штормовое предупреждение до 4 декабря включительно.

В ночь на понедельник в регионе местами пройдет небольшой снег, в отдельных районах возможны слабые метели. Столбики термометров опустятся до −13...-18 градусов, при этом на юге и крайнем западе будет около −8 градусов. Днем осадки ожидаются на территории всей области. На юге пройдет снег с дождем. На дорогах сохранится гололед. Температура поднимется до −1...-6 градусов, на юге и крайнем западе — до +3 градусов. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на 4 декабря осадков не будет. Синоптики обещают похолодание до −14...-16 градусов. Днем пойдет снег, возможна слабая метель. Температура воздуха составит −3...-5 градусов. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

По данным ЕДДС-112 Челябинска, штормовое предупреждение будет действовать и 4 декабря в связи с сильным ветром, снегом с дождем и гололедом.