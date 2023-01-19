Потепление до −3 градусов и слабый ветер ожидаются в Челябинской области

День будет солнечным

Сегодня, 19 января, в Челябинской области потеплеет до −3°C, на юге региона будет значительно холоднее. Погода будет солнечной, передают в областном Гидрометеоцентре.

Утром в Челябинске ожидается около −17°C, днем столбики термометров поднимутся до 6—8 градусов со знаком минус. Малооблачно, осадков синоптики не обещают. Ветер юго-западный 2—7 метров в секунду.

В Челябинской области в утренние часы также будет около −17°C, местами ниже. Днем температура воздуха установится в пределах от −3 до −8°C, в южных районах региона прогнозируют до −13°C. Преимущественно солнечно, без осадков. Ветер западного направления от 2 до 7 метров в секунду.