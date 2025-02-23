Потепление до -3°C и снегопад ожидают в Челябинской области 23 февраля

Будет ветрено

Сегодня, 23 февраля, на севере Челябинской области ожидается переменная облачность, на юге же могут пройти снегопады. Температура по области будет варьироваться в пределах от −3 до −11°C. День выдастся ветреным, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске сегодня пасмурно, температура поднимется до −7°C. Ветер северо-восточный, до 6 метров в секунду.

В Магнитогорске около −10°C. Во второй половине дня начнется снег, к вечеру осадки усилятся. Возможна метель. Ветер северо-восточный, до 9 метров в секунду.

В Снежинске воздух может прогреться до −6°C. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветрено.

В Аше также сильный ветер, но тепло: градусники покажут около −3°C. Пасмурно, снега быть не должно.

В Южноуральске около −8°C и облачно, слабый снег может начаться вечером. Ветер северо-восточный, до 6 метров в секунду.

В целом по области ожидается от −3 до −8°C, в низинах температура составит −11°C. Возможен порывистый ветер до 17 метров в секунду.