Потепление до +28°C и штормовой ветер ожидают южноуральцев

В южных районах Челябинской области возможны дожди и грозы

В четверг, 8 июля, в Челябинской области ожидаются потепление до +28°C и штормовой ветер. В южных районах региона возможны грозы и дожди, сообщают в областном гидрометеоцентре.

В Челябинске синоптики обещают переменную облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +11, +13°C, днем потеплеет до +26, +28°C. Ветер северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду, днем местами до 12 метров в секунду.

В Челябинской области прогнозируют переменную облачность, в северных районах осадков не ожидается, в южных возможны кратковременные дожди и грозы. В ночные часы ртутные столбики покажут +11, +16°C, в горах и низинах будет значительно холоднее — до +6°C. Днем воздух прогреется до +23, +28°C. Ветер северный, северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду, ночью порывы до 14 метров в секунду, днем — до 20 метров в секунду.

Региональное МЧС опубликовало экстренное предупреждение в связи со штормовым ветром и напомнило южноуральцам, как обезопасить себя в непогоду:

«По данным Челябинского ЦГМС, днем 8 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с. При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер или град застали вас на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям»,— говорится на сайте МЧС России по Челябинской области.

Кроме того, в ветреную погоду следует особенно осторожно обращаться с огнем и строго соблюдать меры пожарной безопасности.

К концу недели синоптики Челябинского гидрометеоцентра прогнозируют жару до +33°C и грозы. Однако такая погода задержится на Южном Урале ненадолго. Следите за прогнозами на нашем сайте.