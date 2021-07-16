Потепление до +28°C и грозы прогнозируют в Челябинской области в выходные

Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду

В предстоящие выходные, 17 и 18 июля, в Челябинской области пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Синоптики Челябинского гидрометеоцентра обещают потепление до +28°C. Рассказываем подробнее.

В Челябинске в субботу, 17 июля, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, возможен кратковременный дождь, днем — гроза. Температура воздуха ночью составит +12, +14°C, днем воздух прогреется до +23, +25°C. Ветер северо-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду.

В воскресенье, 18 июля, ночью также ожидается небольшой дождь, днем обещают облачную погоду, преимущественно без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут +12, +14°C, днем поднимутся до +25, +27°C. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области в субботу, 17 июля, обещают кратковременные дожди, грозы. Ночью столбики термометров достигнут +11, +16°C, днем поднимутся до +26°C. Ветер северо-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду, при грозах возможны порывы до 15 метров в секунду.

В воскресенье, 18 июля, в регионе также пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью составит +10, +15°C, днем потеплеет до +28°C. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, при грозах порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Редакция ИА «Первое областное» желает читателям отличных выходных и хорошего настроения!