Потепление до +27 градусов ожидается в Челябинской области

Осадков синоптики не обещают

В среду, 15 июня, в Челябинской области обещают теплую солнечную погоду. В отдельных районах региона ожидается порывистый ветер, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В ночь на среду в регионе столбики термометров покажут от +7 до +12°C, в горах и низинах будет прохладнее — до +4°C. Днем воздух прогреется от +22 до +27°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы температура воздуха составит от +10 до +12°C, днем потеплеет до +25°C. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, днем порывы до 11 метров в секунду.