Потепление до +26 градусов и небольшие дожди прогнозируют в Челябинской области

В областном центре также пройдет слабый дождь

Прохладная погода в Челябинской области сменится теплой: во вторник, 14 июня, синоптики областного Гидрометеоцентра обещают потепление до +26°C. При этом погода будет облачной, местами пройдут небольшие дожди.

В ночь на вторник в регионе ожидается от +6 до +11°C, днем воздух прогреется от +17 до +22°C, на юге региона ртутные столбики поднимутся до +26°C. Облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, днем местами порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске 14 июня синоптики также обещают облачную погоду и слабый дождь. В ночные часы ртутные столбики покажут до +10°C, днем потеплеет до +22°C. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду.