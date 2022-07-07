Потепление до +26°C и небольшие дожди прогнозируют на Южном Урале

В Челябинскую область возвращается теплая погода

Сегодня, 7 июля, в Челябинской области возможны небольшие дожди. Ртутные столбики поднимутся до +26°C, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В столице Южного Урала сегодня пройдет слабый дождь. В утренние часы термометры достигнут отметки +11°C, днем температура воздуха поднимется до +26°C. Ветер северный, северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области также обещают небольшие дожди, возможны туманы. Утром столбики термометров покажут около +12°C, днем потеплеет от +21 до +26°C. Ветер северный, северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 11 метров в секунду.