Потепление до +24 градусов и грозы прогнозируют в Челябинской области 18 апреля

Местами ожидается штормовой ветер

В четверг, 18 апреля, в Челябинскую область придет настоящее лето: градусники покажут выше +20 градусов! Однако день будет ветреным, а местами еще и дождливым. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, осадки пройдут преимущественно в северных районах области.

«Челябинская область в ближайшие сутки окажется на периферии циклона, быстро смещающегося по территории Среднего Урала. Днем на севере области будет располагаться фронтальный раздел, с которым ожидаются дожди, а в связи с интенсивным затоком теплого воздуха ожидается потепление»,— рассказали синоптики.

В Челябинске прогнозируют облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха опустится до +10 градусов, в дневные поднимется до +21...+23 градусов. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду.

По области предстоящей ночью осадков не будет. Синоптики обещают понижение температуры до +7...+12 градусов. Днем будет облачно с прояснениями, в северных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Потеплеет до +19...+24 градусов. Ветер преимущественно западный от 7 до 12 метров в секунду с порывами до 19 метров в секунду.