Потепление до +23 градусов и слабый ветер ожидаются в Челябинской области 25 апреля

День будет ясным

Во вторник, 25 апреля, погода порадует жителей Челябинской области теплом и солнцем: синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют повышение температуры до +23 градусов. Ветер будет преимущественно слабым, однако в некоторых районах возможны порывы.

Предстоящей ночью в регионе температура воздуха составит от +1 до +6°C, в низинах столбики термометров опустятся до −3°C. Днем воздух прогреется до плюс 18—23 градусов Цельсия. Малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный, западный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы будет около +6°C, днем потеплеет до +23°C. Ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер западного направления 3—8 метров в секунду с порывами до 11 метров в секунду.