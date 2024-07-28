Потепление до +22 градусов и небольшие дожди ожидаются в Челябинской области 28 июля

Сохранится порывистый ветер

Сегодня, 28 июля, воздух в Челябинской области прогреется до +22°С. Пройдет небольшой дождь, местами осадки будут умеренными. Сильный ветер сохранится, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в утренние часы отметка на градуснике поднимется до +12°С, днем установится в пределах от +18 до +20°С. Облачно, пройдет небольшой дождь. Вероятна гроза. Ветер западного направления 5—10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

Столбики термометров в Магнитогорске зафиксируются на +16°С. Дождь закончится к вечеру. Ветер юго-западный около семи метров в секунду.

В Миассе дневной прогрев составит около +18°С. Пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер западного направления до пяти метров в секунду.

В Златоусте потеплеет до +15°С. Дождя не ожидается. Ветер западный до пяти метров в секунду.

Жителям Троицка синоптики обещают около +19°С. Небольшой дождь возможен днем и вечером.

Отметка на градуснике в Трехгорном поднимется до +15°С. День выдастся дождливым. Ветер западного направления до четырех метров в секунду.

В целом утренняя температура воздуха в регионе достигнет +13°С, днем потеплеет до +17...+22°С. Облачно, ожидаются небольшие, локально умеренные дожди. Грозы. Ветер западной четверти от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду.