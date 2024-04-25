Потепление до +20 градусов и туманы прогнозируют в Челябинской области 26 апреля

Осадки прекратятся

В пятницу, 26 апреля, в Челябинскую область постепенно начнет возвращаться тепло. В большинстве районов температура воздуха поднимется выше +10 градусов, а где-то достигнет и 20 градусов. Днем дожди прекратятся, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Южный Урал вновь окажется в поле высокого давления, осадки в большинстве районов прекратятся, ветер ослабнет»,— уточнили синоптики.

В Челябинске этой ночью будет около +2...+4 градусов Цельсия и слабый дождь. Днем воздух прогреется до +14°C. Ожидается облачная погода с прояснением, преимущественно без осадков. Ветер восточного направления с переходом на южный от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинской области предстоящей ночью показания термометров установятся в пределах от 0 до +5°C. В северных и северо-восточный районах области вероятны осадки, преимущественно в виде дождя. Дневной прогрев составит от +11 до +16°C. В западной половине региона синоптики прогнозируют повышение температуры до +20°C. Облачно с прояснением, осадков не обещают. Ветер восточный с переходом на юго-западный до 2—7 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 10 метров в секунду.