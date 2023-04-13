Потепление до +20 градусов и небольшой дождь прогнозируют в Челябинской области

Синоптики обещают порывистый ветер

Сегодня, 13 апреля, в Челябинской области ожидают теплую, но ветреную погоду. Синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют переменную облачность и небольшие дожди в отдельных районах области.

В утренние часы в Челябинске будет около +3°C, днем столбики термометров установятся в пределах от +17 до +19°C. Переменная облачность, осадков не обещают. Ветер западный 4—9 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.

В Челябинской области утром температура воздуха составит около 0°C, в отдельных районах будет ниже. Днем ожидается повышение до +20°C. Переменная облачность, на крайнем севере пройдут небольшие дожди. Ветер западный с переходом на юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.