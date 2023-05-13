Потепление до +20 градусов и грозы обещают синоптики в Челябинской области 14 мая

Ветер будет слабым, но с порывами

В воскресенье, 14 мая, в Челябинской области ожидается потепление до +20 градусов. Ветер будет слабым. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, местами в регионе пройдут кратковременные дожди с грозами.

Предстоящей ночью в регионе ожидается от 0 до +4 градусов, в большинстве районов заморозки до −5 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 15 — 20 градусов. Облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северного направления от 2 до 7 метров в секунду с порывами до 10 метров в секунду.

Слабый дождь и гроза возможны в воскресенье и в Челябинске. В ночные часы ожидается около +2 градусов, днем потеплеет до +19 градусов. Ветер северной четверти от 3 до 8 метров в секунду.