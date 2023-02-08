Потепление до −2 градусов, снег и порывистый ветер ожидаются в Челябинской области

Местами в регионе возможны снегопады

В четверг, 9 февраля, в Челябинской области будет пасмурно, местами пройдет небольшой снег. После небольшого похолодания в регионе вновь потеплеет до −2 градусов. При этом синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют ветреную погоду. Подробнее — в материале ИА «Первое областное».

В Челябинске предстоящей ночью температура воздуха составит минус 13—15 градусов. Днем потеплеет до минус 2—4 градусов. Облачно с прояснениями, возможен небольшой снег. Ветер западного направления от 4 до 9 метров в секунду.

В Сатке и Златоусте ночью ожидается до −13°C, а днем будет заметно холоднее, чем в Челябинске, — до минус 7—10 градусов. Погода будет облачной, пройдет небольшой снег.

В Магнитогорске предстоящей ночью обещают снегопад. Температура воздуха составит −11°C. Днем синоптики прогнозируют солнечную погоду и повышение температуры до минус 5—9 градусов. Ветер западный до трех метров в секунду.

В Озерске в четверг будет облачно с прояснением, утром возможен небольшой снег. Ночью столбики термометров опустятся до −11°C, днем поднимутся до −5°C. Ветер до 7,4 метра в секунду.

В целом ночью в регионе ожидается до −17°C, при прояснении может похолодать до −25°C. В большинстве районов пройдет небольшой снег, местами умеренный. Днем синоптики обещают от −2 до −7°C, в низинах до −13°C. Ветер западного направления от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.