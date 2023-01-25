Потепление до −2 градусов и небольшой снег обещают синоптики в Челябинской области

Ветер в регионе будет слабым, но с порывами

Сегодня, 25 января, в Челябинской области ожидается теплая погода со слабым ветром. Местами возможны порывы ветра до 12 метров в секунду. В целом синоптики областного Гидрометеоцентра обещают переменную облачность.

В Челябинске утром прогнозируют около −14°C, днем температура поднимется до минус 3—5 градусов Цельсия. День будет преимущественно солнечным, без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинской области в утренние часы ожидается около −12°C, на юге региона и в низинах — холоднее. Днем столбики термометров установятся в пределах от −2 до −7°C, в низинах — до −12°C. Переменная облачность, в горных районах местами пройдет небольшой снег. Ветер западный, юго-западный 2—7 метров в секунду, местами порывы могут достигать 12 метров в секунду.