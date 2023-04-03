Потепление до +18 градусов и солнечную погоду обещают синоптики в Челябинской области

Тепло в регионе задержится на несколько дней

Сегодня, 3 апреля, в Челябинской области сохранится теплая и солнечная погода. В Челябинске сильный ветер стихнет, в регионе синоптики областного Гидрометеоцентра по-прежнему прогнозируют порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске в утренние часы будет около +4°С, днем температура установится в пределах от +13 до +15°С. Малооблачно, без осадков. Ветер южного направления 3 — 8 метров в секунду.

В Челябинской области утром ожидается около 0°С. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 13 — 18 градусов Цельсия, в низинах синоптики прогнозируют до +9°С. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду. Малооблачно, без осадков.