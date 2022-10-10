Потепление до +18 градусов и слабый ветер ожидаются в Челябинской области

Погода будет преимущественно солнечной

Во вторник, 11 октября, в Челябинской области столбики термометров поднимутся до +18 °C. Синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют переменную облачность и слабый ветер.

Этой ночью в регионе температура воздуха в низинах составит −4 °C, на остальной территории ожидается от 0 до +5 °C. Днем потеплеет до плюс 10—15 градусов Цельсия, на юге до +18 °C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южный от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы до 11 метров в секунду.

В Челябинске во вторник будет переменная облачность, без осадков. В ночные часы синоптики прогнозируют от +2 до +4 °C, днем воздух прогреется до плюс 13—15 градусов Цельсия. Ветер южного направления от 2 до 7 метров в секунду.