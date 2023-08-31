Потепление до +18 градусов, грозы и туманы ожидаются в Челябинской области 1 сентября

Местами пройдут ливни

В первый осенний день, 1 сентября, погода в Челябинской области существенно не изменится. Синоптики областного Гидрометеоцентра по-прежнему прогнозируют дожди и около +15 градусов. В отдельных районах прогремят грозы.

Этой ночью в Челябинске будет +9°C, временами возможны дожди. Днем столбики термометров поднимутся до +13…+15 градусов Цельсия. Облачно с прояснением, временами дождь. Ветер северный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

В Магнитогорске утром осадков не обещают, днем дождь все-таки начнется. Температура воздуха составит до +16 градусов. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду.

В Златоусте на протяжении всего дня ожидается дождь. Столбики термометров покажут до +8 градусов.

До +15 градусов обещают в Верхнеуральске. Также дожди.

В целом в регионе температура воздуха в ночные часы составит +5…+11 градусов, в горах и низинах похолодает до +3…+8 градусов. Облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами туман. Днем потеплеет до +13…+18 градусов. Осадки сохранятся, в отдельных районах прогнозируют ливни и грозы. Ветер преимущественно северного направления 4—9 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.