Потепление до +17 градусов прогнозируют жителям Челябинской области

День обойдется без осадков

Сегодня, 16 мая, в Челябинской области ожидается преимущественно солнечная погода. Температура воздуха поднимется выше +10 градусов, а где-то достигнет +17 градусов. В отдельных районах возможен порывистый ветер, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В утренние часы отметка на градуснике в Челябинске поднимется до +3°C, днем потеплеет до +16°C. Ветер преимущественно юго-западного направления до 3—8 метров в секунду. Переменная облачность, без существенных осадков.

В Челябинской области столбики термометров утром поднимутся до 0°C, местами будет чуть холоднее. Днем температура воздуха будет варьироваться от +12 до +17°C. Ветер северо-восточный с переходом на западный от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 11 метров в секунду. Переменная облачность, осадков не предвидится.