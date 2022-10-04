Потепление до +17 градусов ожидается в Челябинской области

Осадков синоптики не прогнозируют

Сегодня, 4 октября, в Челябинской области прогнозируют теплую и солнечную погоду. Ветер будет слабым, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Утром в Челябинске столбики термометров покажут около +5°C, днем — до плюс 14—16 градусов Цельсия. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также прогнозируют переменную облачность. Осадков синоптики не обещают. В утренние часы температура воздуха составит около +8°C, днем потеплеет от +12 до +17°C. Ветер южного направления от 3 до 8 метров в секунду.