Потепление до +16 градусов и небольшой дождь ожидаются в Челябинской области

В некоторых городах региона будет значительно прохладнее

В среду, 19 апреля, в Челябинской области ожидается преимущественно облачная погода. Столбики термометров поднимутся до +12 градусов, в южных районах будет теплее, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске предстоящей ночью будет −1…−3 градуса, днем воздух прогреется до +10…+12 градусов. Облачно с прояснением, без осадков. Ветер восточного направления от 3 до 8 метров в секунду.

В Магнитогорске в ночные часы температура воздуха составит около +2 градусов, днем поднимется до +13 градусов. Пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточного направления до трех метров в секунду.

В Озерске днем столбики термометров не поднимутся выше +10 градусов. Днем будет облачно с прояснением, к вечеру небо затянется. Ветер юго-восточный до 3,5 метра в секунду.

Прохладнее всего будет в Златоусте — днем всего около +7 градусов. На протяжении всего дня в городе будет пасмурно, к ночи пройдет небольшой дождь.

В целом в регионе 19 апреля ожидается до +1 градуса в ночные часы и +7…+12 градусов в дневные. На юге региона воздух прогреется до +16 градусов. Облачно с прояснением, местами небольшой дождь. Ветер восточного направления от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.