Потепление до +15 градусов и слабый ветер ожидаются в Челябинской области

Осадков быть не должно

Сегодня, 15 мая, утром в Челябинской области будет холодно — около нуля градусов. Днем в большинстве районов столбики термометров покажут +10 градусов и больше. Сильного ветра и дождей не ожидается, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске утром около нуля градусов, днем воздух может прогреться до +13 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северного направления от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области в большинстве районов в утренние часы градусники также покажут около нуля градусов, днем потеплеет до +10...+15 градусов. Переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду.