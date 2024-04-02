Потепление до +15 градусов и порывистый ветер ожидаются в Челябинской области 3 апреля

Местами возможен туман

В среду, 3 апреля, в Челябинской области будет почти по-летнему тепло: столбики термометров поднимутся до +15 градусов. Погода порадует южноуральцев отсутствием осадков, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на областной Гидрометеоцентр и популярные погодные сервисы.

Температура воздуха в Челябинске предстоящей ночью опустится до +3°C, днем показания термометров поднимутся до +15°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.

Жителям Магнитогорска синоптики прогнозируют от +12 до +15°C и облачную погоду с прояснениями. Ветер юго-западного направления до 5 метров в секунду.

В Миассе день выдастся без осадков. В городе потеплеет до +15°C. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду.

Столбики термометров в Златоусте покажут до +14°C. Облачно с прояснениями, осадков не обещают. Ветер преимущественно западного направления до 5 метров в секунду.

Отметка на градуснике в Аше достигнет +11…+13 градусов Цельсия. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер юго-западного направления до 6 метров в секунду.

В целом в ночные часы температура воздуха в регионе составит от 0 до +5°C. Утром на крайнем юге возможен туман. Днем потеплеет до +10…+15 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западного направления до 3—8 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.