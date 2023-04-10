Потепление до +14 градусов и сильный ветер обещают жителям Челябинской области

День будет ясным

Сегодня, 10 апреля, в Челябинской области прогнозируют повышение температуры до +14 градусов. День будет теплым и солнечным, но ветреным, сообщают в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в утренние часы температура воздуха составит около −4°С, днем ожидается повышение до плюс 11—13 градусов Цельсия. Ветер западный, северо-западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы могут достигать 15 метров в секунду. Переменная облачность, без осадков.

В Челябинской области утром будет около −4°С, местами, особенно в низинах и горных районах, ниже. Днем столбики термометров поднимутся до 9—14 градусов со знаком плюс. В горах и низинах сохранится более прохладная погода: синоптики обещают около +6°С. Переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер западного направления 4—9 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду.