Потепление до +12 градусов и туман ожидаются в Челябинской области

На отдельных участках дорог возможен гололед

Сегодня, 22 марта, в Челябинской области ожидается теплая погода — местами столбики термометров поднимутся до +12 градусов. В целом на территории региона будет переменная облачность, местами пройдут дожди, сообщают в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске сегодня будет преимущественно солнечно. В утренние часы температура воздуха составит около +4 градусов, днем поднимется до плюс 9—11 градусов. Ветер юго-западного направления от 6 до 11 метров в секунду.

В Магнитогорске будет холоднее: утром синоптики обещают около 0 градусов, днем ожидается повышение температуры до +6°C. День будет пасмурным. Ветер преимущественно южного направления до 4 метров в секунду.

В Миассе будет облачно с прояснением. В дневные часы воздух прогреется до +8°C. Утром ветер будет слабым, к вечеру усилится.

В Озерске прогнозируют переменную облачность утром и пасмурную погоду днем. Столбики термометров покажут до +7 градусов.

В целом по региону ожидается от +7 до +12 градусов, при этом в низинах будет заметно прохладнее — до +3°C. В горных районах пройдет небольшой дождь. Утром прогнозируют туманы. На дорогах гололед.