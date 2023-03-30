Потепление до +10 градусов и штормовой ветер ожидаются в Челябинской области

Существенных осадков в регионе не обещают

В последний день марта в Челябинской области воздух прогреется до +10 градусов. Ожидается переменная облачность, местами возможны небольшие дожди. Синоптики областного Гидрометеоцентра предупредили южноуральцев о штормовом ветре.

В Челябинске в ночь на пятницу температура воздуха опустится до минус 4—6 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 6—8 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер восточного направления 7—12 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду.

В Магнитогорске и Златоусте синоптики обещают преимущественно пасмурную погоду. Столбики термометров днем покажут от 0 до +4 градусов. Будет ветрено.

В Миассе в первой половине дня ожидается облачная погода с прояснениями, к вечеру небо затянется. Температура воздуха составит плюс 1—5 градусов.

В Сатке будет теплее — до +8 градусов. Облачно с прояснением, без осадков.

В целом в регионе в ночные часы похолодает до минус 2—7 градусов, днем потеплеет до плюс 5—10 градусов. В низинах будет холоднее — до +2 градусов. Переменная облачность, в южных районах местами небольшие дожди. Ветер от 7 до 12 метров в секунду с порывами до 19 метров в секунду.