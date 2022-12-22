Потепление до +1 градуса, снег и сильный ветер надвигаются на Челябинскую область

В отдельных районах ожидаются метели

Морозная и ясная погода в Челябинской области сменится теплой и снежной. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в пятницу, 23 декабря, пройдет мокрый снег, а температура поднимется выше нуля градусов. Также жителей региона предупредили о гололедице.

В ночь на пятницу в Челябинской области ожидается до 12—17 градусов со знаком минус, на крайнем западе будет до −7°C. Днем потеплеет до +1°C. Облачно с прояснением, в большинстве районов пройдет небольшой мокрый снег, местами — умеренный. В отдельных районах прогнозируют метели. На дорогах гололедные явления. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы от 15 до 17 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы будет от −12 до −14°C, днем воздух прогреется до +1°C. Облачно с прояснением, небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.