Потепление до +1 градуса и снег с дождем ожидаются в Челябинской области 8 марта

Снегопады в отдельных районах не прекратятся

8 марта в Челябинской области будет пасмурно, в большинстве городов и районов пройдет снег и снег с дождем. Погода будет ветреной, сообщают в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью ожидается до −11°C, днем воздух прогреется до +1°C. Переменная облачность, слабый снег. Ветер западного направления от 7 до 12 метров в секунду.

В Магнитогорске ночью будет около −9°C, днем синоптики обещают минус 1—5 градусов. Пройдет дождь со снегом. Ветер юго-западного направления до 7 метров в секунду.

В Златоусте и Аше днем ожидается снег, к вечеру — снег с дождем. Столбики термометров покажут −6°C ночью и до −2°C в дневные часы. Ветер преимущественно западного направления до 5 метров в секунду.

В Миассе и Озерске обещают облачную погоду с прояснениями и небольшой снег. Днем воздух также прогреется до −2°C.

В целом по области ночью будет до −11°C, при прояснении может похолодать до −16°C. Днем — от −4 до +1°C. В горах возможны снегопады и метели. На дорогах гололед. Ветер западного направления от 5 до 10 метров в секунду.