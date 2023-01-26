Потепление до +1 градуса и снег прогнозируют в Челябинской области 27 января

Синоптики обещают порывистый ветер

В пятницу, 27 января, в Челябинскую область вернется по-весеннему теплая погода: в регионе прогнозируют потепление до +1°C. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в области сохранится ветреная погода и пройдет небольшой снег.

Предстоящей ночью в регионе столбики термометров опустятся до минус 5—10 градусов Цельсия, при прояснении похолодает до −15°C. Днем будет +1°C, местами обещают понижение температуры до −4°C, на юге ожидается до −7°C. Облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Ветер западный, юго-западный от 5 до 10 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 15 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на 27 января температура воздуха составит около −9°C, днем потеплеет до +1°C. Облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер западного направления от 5 до 10 метров в секунду.