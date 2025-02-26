Потепление до −1 градуса и снег ожидаются в Челябинской области 26 февраля

На юге вновь прогнозируют сильные осадки

Сегодня, 26 февраля, юг Челябинской области вновь засыплет снегом, а где-то осадков совсем не будет. Синоптики областного Гидрометеоцентра также пообещали южноуральцам теплую погоду с повышением температуры до −1°C.

В Челябинске температура поднимется до −2…−4°C. Может пройти слабый снег. Ветер северного направления, около 3 метров в секунду.

До −6°C покажут столбики термометров в Магнитогорске, Еманжелинске и Пласте. Небольшой снег. Ветер северный, слабый.

В Миассе, Аше и Озерске будет около −3°C и пасмурно. Ветер северо-восточного направления, до 3 метров в секунду.

В Златоусте ожидается 4°C со знаком минус. День выдастся пасмурным. Небольшой снег вероятен ближе к ночи. Ветер северо-западный, слабый.

Градусники в Снежинске и Кыштыме покажут −1°C. Пасмурно. Ветер северо-восточного направления, до 3 метров в секунду.

Жителям Бакала достанется пасмурная погода и −6°C. Ветер северный, слабый.

Короткий снегопад и −7°C ожидается в Карталах. Ближе к вечеру снег может возобновиться, но осадки будут слабыми. Ветер северного направления, 4 метра в секунду.

В целом температура в регионе составит от −1 до −6°C. Утром возможны изморозь и туман. Облачно с прояснениями, в отдельных районах пройдет небольшой снег, на юге — умеренный. На крайнем юге синоптики обещают снегопады. На дорогах гололед. Ветер северной четверти, от 2 до 7 метров в секунду с порывами до 11 метров в секунду.