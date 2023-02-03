Потепление до −1 градуса и слабый ветер обещают синоптики в Челябинской области

На территории региона продолжает действовать антициклон

Сегодня, 3 февраля, в Челябинской области потеплеет до −1°C. Синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют преимущественно ясную погоду, туманы и слабый ветер.

В Челябинске в утренние часы температура воздуха составит около −20°C, днем столбики термометров поднимутся до минус 4—6 градусов Цельсия. Небольшая облачность, осадков не обещают. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. Местами возможны туман и изморозь. Утром будет около −17°C, на юге прогнозируют понижение температуры от −24 до −29°C. Днем воздух прогреется до −1°C, в отдельных районах региона обещают до −6°C, на юге — до 7—12 градусов с отрицательным значением. Ветер неустойчивый 1—6 метров в секунду.