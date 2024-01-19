Потепление до +1 градуса и сильный ветер прогнозируют в Челябинской области в выходные

Местами пройдет небольшой снег

В предстоящие выходные, 20 и 21 января, в Челябинской области местами температура воздуха поднимется до +1 градуса. При этом в отдельных районах будет ниже −10 градусов. Погода будет ветреной, обильных осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают.

Предстоящей ночью в регионе ожидается от −16 до −21°C, в низинах похолодает до −26°C, в горах будет теплее — от −9 до −14°C. Днем температура воздуха составит −4...−9 градусов, в низинах столбики термометров опустятся до −12°C, в горах будет от −4 до +1°C. Переменная облачность, на крайнем севере местами пройдет небольшой мокрый снег, в отдельных районах возможны слабые метели. Ветер южный, юго-западный 5—10 метров в секунду, локально с порывами до 14 метров в секунду.

В Челябинске этой ночью синоптики прогнозируют около −20°C, днем в субботу потеплеет до −5°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинской области в воскресенье, 21 января, погода порадует жителей отсутствием осадков. Ночью будет от −9 до −14°C, на крайнем западе — до −4°C. Днем столбики термометров установятся в пределах от −6 до −11°C, на крайнем западе ожидается до −1°C. Ветер южного направления от 5 до 10 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.

В столице Южного Урала 21 января осадков также не будет. В ночные часы температура воздуха составит около −12°C, днем — от −6 до −8°C. Ветер преимущественно южного направления 5—10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.