Потепление до −1 градуса и порывистый ветер ожидаются в Челябинской области

В отдельных районах возможен небольшой снег

Сегодня, 17 декабря, в Челябинской области ожидается пасмурная погода. Местами пройдет небольшой снег. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в регионе потеплеет до −1°C.

Днем в Челябинской области столбики термометров покажут от −1 до −6°C, в низинах будет холоднее — до −10°C. Облачно с прояснением, в горных районах пройдет небольшой снег. Ветер южный с переходом на северо-западный от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.

В Челябинске сегодня также ожидается облачная погода с прояснениями, но без осадков. Воздух прогреется до минус 2—4 градусов. Ветер южный с переходом на северо-западный от 3 до 8 метров в секунду.

Эти выходные в Челябинской области будут теплыми, но снежными. По данным синоптиков, в воскресенье в регионе потеплеет до +2°C и пройдут снегопады.