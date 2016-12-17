В области потеплеет до минус 6

Перепад температур составит порядка 30 градусов.
Сильные морозы в Челябинской области заканчиваются. Согласно данным синоптиков, уже в выходные ожидается резкое потепление. Прогнозируется всего минус 6 градусов.
Всю текущую неделю на Южном Урале свирепствовали
— В субботу, 24 декабря, ожидается облачная с прояснением погода, в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, метель. Температура воздуха ночью — минус 15–20 градусов, днем — минус 7–12. В воскресенье, 25 декабря, ожидается минус 12–17 градусов ночью, днем — минус 6–11 градусов, — сообщили сайту «Первый областной» в челябинском гидрометцентре.
Отметим, что в областном центре ожидается примерно такая же температура. Ночью — минус 14–19, днем — минус 8–10 градусов.
Фото: desktopwallpapers.org.ua