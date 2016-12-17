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В области потеплеет до минус 6

В области потеплеет до минус 6
погода , Челябинск , потепление , температура
23.12.2016 12:49:47

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Время новостей от 22.12.2016

Время новостей от 22.12.2016

22 Декабря 2016, 18:30

Перепад температур составит порядка 30 градусов.

Сильные морозы в Челябинской области заканчиваются. Согласно данным синоптиков, уже в выходные ожидается резкое потепление. Прогнозируется всего минус 6 градусов.

Всю текущую неделю на Южном Урале свирепствовали 30-градусные морозы. Однако уже в выходные ожидается резкое потепление. Синоптики прогнозируют 7 градусов мороза в субботу и 6 — в воскресенье.

— В субботу, 24 декабря, ожидается облачная с прояснением погода, в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, метель. Температура воздуха ночью — минус 15–20 градусов, днем — минус 7–12. В воскресенье, 25 декабря, ожидается минус 12–17 градусов ночью, днем — минус 6–11 градусов, — сообщили сайту «Первый областной» в челябинском гидрометцентре.

Отметим, что в областном центре ожидается примерно такая же температура. Ночью — минус 14–19, днем — минус 8–10 градусов.

Фото: desktopwallpapers.org.ua

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