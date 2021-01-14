Потеплеет ли завтра?

Какую погоду ждать в предстоящие сутки

Пик холода пришелся на сегодняшний день, 14 января. Теперь морозы хоть и слабеют, но усиливается ветер. По данным Челябинского гидрометеоцентра, сегодня ночью облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Он усилится в горах до умеренного, а в отдельных районах ожидаются слабые метели. Температура воздуха от — 21 до — 26 градусов, в низинах до — 31. Местами возможна гололедица на дорогах. В крайних западных районах столбик термометра может подняться до — 18 градусов, здесь на дорогах возможно образование гололеда. К утру потеплеет, днем 15 января ожидается до — 9, —14 градусов, облачно с прояснениями. Местами продолжится небольшой снег, который усилится в горах до умеренного, в отдельных районах возможны слабые метели и гололедица на дорогах. Ветер южный юго-восточный 5-10 метров в секунду, местами порывы 13-18 метров.