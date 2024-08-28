Посылки жителям Курской и Белгородской областей можно отправить почтой бесплатно

Жители этих приграничных регионов тоже могут бесплатно отправить вещи в любую точку России

Отделения «Почты России» по всей стране начали принимать бесплатно посылки в Курскую и Белгородскую области, сообщает пресс-служба ведомства.

Принимаются посылки весом до 10 кг, при этом количество посылок от одного отправителя не ограничено.

Также жители указанных приграничных регионов могут бесплатно отправить свои вещи в любой регион страны, например, в случае вынужденного переезда.

«Мы понимаем, насколько важно для людей чувствовать поддержку близких в эти непростые времена, как необходимо сохранять чувство дома, где бы они ни находились. Это наш вклад в сохранение связи между людьми, которая так значима для каждого из нас», — отметил гендиректор «Почты России» Михаил Волков.