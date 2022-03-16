«Посуда ручной работы несет в себе вашу энергию»: челябинка рассказала о популярности лепки из глины

Об этапах создания керамики и секретах гончарного мастерства — в материале ИА «Первое областное»

Первые глиняные фигурки и посуду начали изготавливать еще до нашей эры, этот материал был доступным и удобным в использовании. Сейчас изделия из керамики не менее популярны, а интерес к их изготовлению набирает обороты. В кафе и ресторанах часто можно встретить тарелки ручной работы необычных форм, взрослые и дети посещают мастер-классы по лепке из глины. Я всегда мечтала попробовать создать такое изделие своими руками, поэтому отправилась в гончарную школу «Колокол». Спойлер: мне-таки удалось поработать на гончарном круге.

Студия работает в Челябинске третий год, ее идейный вдохновитель и основатель Алена Урсаева призналась, что не родилась в семье гончаров, а просто в один момент решила освоить керамику, обучилась в Воронеже и вернулась со своими знаниями на Южный Урал. Редакция ИА «Первое областное» узнала для вас секреты лепки.





Студия расположена в центре креативных индустрий SVOBODA2. В просторном светлом помещении с огромными окнами нас встретили две девушки. На стеллажах расположено множество тарелочек, кружек, чашек, ваз и других завораживающих изделий из глины. Каждое из них неповторимо, так как создано вручную. Мне дали в руки кусочек глины, который нужно было размять, затем усадили за гончарный круг.

Смачивая водой, комочек необходимо превратить в конус, после в нем появляется отверстие, напоминающее углубление будущей посуды. Самое сложное — равномерно давить на глину пальцами, придавая ей форму чашки. Стенки сосуда постепенно удлиняются, и получается заготовка изделия. Потом его нужно подсушить, снять с круга и оставить, пока влага не испарится. И только потом нас ждет самое интересное — обжиг и нанесение глазури. От замеса глины до получения готовой кружки — несколько недель.





«Керамика — это очень завораживающий процесс, длительный, живой. Процесс обмена энергией человека и материала», — ответила на вопрос о своем выборе Алена Урсаева.





— Чем отличается лепка ручная и на гончарном круге? С чего лучше начать?

— Это все называется керамика, просто разных способов лепки. На круге — это гончарка. На столе мы можем слепить все то же самое, что и на круге, просто руками проще. Гончарный круг требует опыта и практики. На однодневных мастер-классах очень помогает мастер, он поставит руки, все покажет. На курсах ученики оттачивают все сами. Начинать можно хоть с чего. Если вы человек стрессоустойчивый, то можно начать с круга. Потому что не всегда все идет легко. Если сомневаетесь в своих силах, можно попробовать ручную лепку, там меньше стрессовых ситуаций, и получится точно.





— Я думала, что лепка, наоборот, расслабляет, но, оказывается, требуется стрессоустойчивость и собранность?

— Надо быть сосредоточенным на круге, постоянно. Это же первый раз, ты ничего не знаешь. Никто же не расслабляется на танцах, когда тренер показывает движение. Ты должен быть сосредоточен, но за счет этого ты отвлекаешься от всяких своих бытовых проблем и мыслей. Как раз получается та самая медитация и то самое расслабление.

— Какие используются материалы для изготовления керамики? Что еще необходимо для лепки помимо глины?

— Есть круги с педалью, которую ножкой надо крутить. Но у нас современные электрические. Мы используем немецкие материалы, заказываем в магазинах. Цены в последнее время, естественно, выросли. Материалов сейчас вообще не достать. Но мы хомячки запасливые, у нас все в порядке с этим.

Помимо глины нужно оборудование, печь, где обжигается керамика. Потому что просто так взять и пользоваться изделием невозможно: оно размокнет от воды. Его нужно обжечь в специальной муфельной печи. Мы обжигаем ее на 1230 градусов. Получается качественная классная посуда, которую можно мыть даже в посудомойке. Она лучше обычной, потому что прочнее и несет вашу энергию.





— Сколько времени уходит на изготовление изделия, начиная от комка глины до готового предмета?

— Сейчас на мастер-классе процесс от того, как вы слепили, до того, как забрали изделие, длится три недели. Сначала неделю изделие сохнет, потом проходит первый обжиг. Покрывается глазурью. Затем проходит второй обжиг, на него уходят сутки.

— Зачем нужна глазурь?

— Раньше традиционно керамику обжигали на низких температурах в дровяных печах и покрывали молоком. Процесс назывался молочение — закрывали поры и пользовались, но такая керамика впитывает влагу и запахи. Сейчас способ более современный: мы покрываем изделие внутри и снаружи глазурью.





— Почему керамика стала популярной, ценятся ли сейчас изделия из глины? Они безопасны и долговечны?

— Керамика сейчас очень ценится и активно развивается. Буквально за три года мы прошли большой путь. Рестораны заказывают посуду ручной работы — это несет энергию. Такая посуда будет стоить дорого. Мы покупаем материал, который прошел сертификацию. Никакие вредные металлы из нее не выделяются.

Есть свинцовые глазури, они вредные, их нельзя использовать в пищевой посуде. Мы не используем глазури с цинком вообще, потому что он не испаряется. Сейчас происходит бурный рост мастерских. Это не только глина, но и рисование, смолы, дерево. Люди хотят учиться чему-то новому, у них появились время и возможности.





— Как работать с глиной?

— Глина должна быть всегда во влажном состоянии, поэтому она хранится в пленке. Она приходит к нам в брикетах весом 10—40 кг. Перед использованием ее нужно размять до нужной консистенции. Перед тем как ее использовать, нужно отрезать кусочек и простучать его в шар. Любая работа начинается с шара. Мы его простукиваем, чтобы воздух ушел в серединку, так от него легче избавиться. Если воздух будет в стенке изделия, глина может порваться, и также при обжиге ее может разорвать.





— Что можно сделать из глины? Есть ли какие-то тренды, что пользуется популярностью среди учеников?

— Сейчас большой тренд на изготовление посуды, повторяющей формы тела. Также тренд на натуральность. Делаем в ручной технике интерьерные вазы из светлой глины с тонким горлышком. На круге делают кружки в основном. Можно сделать все что угодно: серьги, например. Кашпо, горшки, посуду, вазы. При желании даже мебель, но нужна будет большая печь.



