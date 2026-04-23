Пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС выплатили по 5 тысяч рублей в Челябинской области

На этой неделе исполняется 40 лет со дня катастрофы

По поручению губернатора Алексея Текслера единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей получили больше трех тысяч жителей региона, пострадавших от радиации из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба Минсоца Челябинской области.

26 апреля исполняется 40 лет со дня аварии — одной из крупнейших техногенных катастроф в истории.

«Учитывая значимость памятной даты, губернатором Алексеем Текслером принято решение о выплате южноуральцам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции, единовременной социальной помощи в размере 5 тысяч рублей. Многие из этих людей совершили подвиг, они пожертвовали собой ради спасения миллионов жизней, и все мы в неоплатном долгу перед ними», — заявила министр социальных отношений Челябинской области Наталья Лугачева.

Выплату получили ликвидаторы, члены семей погибших, инвалиды вследствие радиации, эвакуированные и те, кто добровольно выехал из загрязненных зон.

Между тем для льготников из Челябинской области предусмотрены и другие меры поддержки по линии Минсоца и СФР. К примеру, у них есть льготы при оплате проезда в городском общественном транспорте, предусмотрена компенсация ЖКХ в размере 50%, а гражданам с инвалидностью, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС, выплачивается пенсия.