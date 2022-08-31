Пострадавшим от пожара жителям Варны окажут всю необходимую помощь

Поддержать селян поручил губернатор Алексей Текслер

Сегодня, 31 августа, в результате пожара в селе Варна полностью сгорел жилой дом, еще шесть домов повреждены. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь, сообщает пресс-служба правительства региона.

Информационному агентству «Первое областное» глава Варненского района Константин Моисеев рассказал, что предложили оказавшимся без жилья жителям.

Сообщение о возгорании лесополосы, расположенной вдоль железнодорожных путей в селе Варна, поступило в 15.14 по местному времени. В условиях сильного шквалистого ветра огонь быстро распространился и охватил жилые постройки по одной стороне от путей. Эту часть села называют Тамерлан.

Площадь возгорания — 1,5 га. Огонь охватил семь строений, из них два жилых дома, в которых проживало семь человек. Пожарные прибыли на место через 4 минуты после обращения. Один из домов поврежден частично, второй дом сгорел полностью.

«Пламя достигало в высоту 20 метров. В этих условиях невозможно не отметить героическую работу пожарных», — пояснил глава района Константин Моисеев.

В эти минуты идет окончательное тушение пожара. В полностью сгоревшем доме проживала семья Баймурзиновых: супруги предпенсионного возраста и внук-подросток. На данный момент им предложили временное жилье.

Губернатор Алексей Текслер поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь, в том числе будет решен вопрос и с жильем. Сегодня глава региона провел совещание в связи с природными пожарами. В нем приняли участие начальник Главного управления МЧС России по Челябинской области Юрий Буренко, заместители губернатора Сергей Сушков и Алексей Фартыгин, а также министр общественной безопасности Челябинской области Светлана Костина.

По словам Юрия Буренко, на территории Челябинской области установилась сухая и жаркая погода, на юге области вместе с высокой температурой воздуха отмечен сильный порывистый ветер, в связи с этим сегодня произошло 5 лесных пожаров, которые локализованы. В тушении пожара в Варне приняли участие девять пожарных расчетов из Варны и Карталов, добровольная пожарная бригада пяти сельских поселений и команда Михеевского ГОКа. Прибыл пожарный поезд.

«На месте работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Челябинской области, причина пожара выясняется», — отметил Юрий Буренко.

По телефону Алексей Текслер поручил Константину Моисееву разобрать возникшую ситуацию поминутно, чтобы определить причины возгорания и еще раз проверить готовность всех сил и средств.

«Мы поговорили с пострадавшими, у них есть время, чтобы выбрать вид помощи: либо приобретение нового жилья, либо строительство дома на месте сгоревшего», — пояснил ИА «Первое областное» Константин Моисеев.

По поручению прокурора Челябинской области Карена Габриеляна и. о. прокурора Варненского района Егор Свиридов незамедлительно выехал на место пожара для выяснения причин и обстоятельств произошедшего. В настоящее время проводится проверка, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Также сложная ситуация сегодня возникла в Троицком районе. В селе Кумысном возник ландшафтный пожар, который угрожал населенному пункту и комбинату «Уральский». Благодаря своевременно принятым мерам пожар локализован, здания комбината не пострадали, огонь затронул 4 нежилых садовых дома.

Главам муниципалитетов в связи с жаркой погодой и порывистым ветром поручено в срочном порядке еще раз отработать вопросы мобилизации при угрозе пожара. Между тем завтра, 1 сентября, в Челябинской области сохранится сильный ветер и жара, на юге региона столбики термометра поднимутся до +36 градусов.