Пострадавшим от подтоплений в Челябинской области быстро восстановят документы

Оплачивать госпошлину не придется

Сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области в кратчайшие сроки восстановят документы гражданам, оказавшимся в зоне подтопления, сообщают в ведомстве.



Для восстановления документа пострадавшим рекомендуется обратиться в любое подразделение по вопросам миграции, написать заявление и предоставить фотографии.

«К тем, кто сейчас находится в пунктах временного размещения, выехали сотрудники миграционных подразделений для оказания консультационной помощи и приема документов для восстановления, утраченного паспорта или свидетельства о регистрации по месту пребывания (по месту жительства — для детей до 14 лет)», — говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции также окажут максимальное содействие жителям Челябинской области в восстановлении утраченных документов.

Телефоны для справок по восстановлению документов, удостоверяющих личность: 8 (351) 733-57-00, 733-57-09, 733-57-31.