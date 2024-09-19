Пострадавшие от нападения одноклассника челябинские школьницы, которые сейчас проходят лечение в Москве, после выздоровления отправятся на экскурсию по столице. Такое обещание дал им депутат Госдумы Олег Голиков, который навестил девочек в больнице.
Напомним, Машу и Леру в детскую клиническую больницу Минздрава доставили спецбортом МЧС, чтобы обеспечить детей комплексной и современной медицинской помощью.
Депутат поговорил с родителями пострадавших, узнал, что пациенты обеспечены всем необходимым, и пожелал девочкам скорейшего выздоровления и возвращения домой.
«Вопрос их дальнейшей реабилитации взял на свой контроль», — отметил в своем телеграм-канале Олег Голиков.
Автор: Анна Махнина