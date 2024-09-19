Пострадавшим от нападения одноклассника челябинским школьницам после лечения проведут экскурсию по Москве

Экскурсию девочкам пообещал навестивший их в больнице земляк — депутат Госдумы

Пострадавшие от нападения одноклассника челябинские школьницы, которые сейчас проходят лечение в Москве, после выздоровления отправятся на экскурсию по столице. Такое обещание дал им депутат Госдумы Олег Голиков, который навестил девочек в больнице.

Напомним, Машу и Леру в детскую клиническую больницу Минздрава доставили спецбортом МЧС, чтобы обеспечить детей комплексной и современной медицинской помощью.

Депутат поговорил с родителями пострадавших, узнал, что пациенты обеспечены всем необходимым, и пожелал девочкам скорейшего выздоровления и возвращения домой.

«Вопрос их дальнейшей реабилитации взял на свой контроль», — отметил в своем телеграм-канале Олег Голиков.

Автор: Анна Махнина